В Башкирии на трассе столкнулись два автобуса

СЕГОДНЯ 07:03 2019-06-11T07:03:49+03:00

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Вчера днем, 10 июня, в Дуванском районе республики столкнулись два автобуса. На 73-м километре автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит водитель автобуса «Фиат Дукато» врезался в стоящий на дороге автобус КАВЗ, выполняющий ремонтные работы. От мощного удара «Фиат» сильно покорежило; его водитель, 58-летний житель Мечетлинского района, получил травмы, а 49-летний пассажир госпитализирован. В причинах и обстоятельствах ДТП сейчас разбираются дорожные полицейские.

Фото: республиканская Госавтоинспекция

- Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 14 автомобильных аварий, в которых 19 человек получили травмы, - уточнили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU