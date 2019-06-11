На Башкирию обрушатся грозы и шквалистый ветер

СЕГОДНЯ 06:44 2019-06-11T06:44:23+03:00

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В Башкирию пришла непогода, уже сегодня, 11 июня, в республике прогремят грозы и пройдут кратковременные дожди (впрочем, в северных районах они сменятся настоящими ливнями). Синоптики предупреждают и о шквалистом ветре, чьи порывы могут достигать 15-20 метров в секунду, поэтому, выходя на улицу, держитесь подальше от деревьев и рекламных щитов и паркуйте автомобиль в безопасном месте.

А вот жара сохранится: ночью столбики термометров не опустятся ниже +12; +17 градусов, а днем ожидается до +30.

Шквалистый ветер и грозы ожидаются и в праздничный день, 12 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU