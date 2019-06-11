В Башкирии многодетная мать скончалась после родов по вине врачей

СЕГОДНЯ 10:53 2019-06-11T10:53:01+03:00

После кесарева сечения женщина потеряла много крови, но медики проигнорировали это

Изменить размер текста: A A

Верховный суд Башкирии постановил выплатить моральную компенсацию родным жительницы Нефтекамска, скончавшейся из-за халатности медиков.

В январе 2016 года многодетная женщина в очередной раз готовилась стать мамой, но однажды почувствовала себя плохо, и врачи приняли решение об экстренном кесаревом сечении. После операции медперсонал практически не осматривал роженицу, хотя у той развилось серьезное кровотечение; в итоге женщина скончалась.

Воспитание троих маленьких детей легло на плечи овдовевшего супруга, который обратился в суд, потребовав взыскать с больницы компенсацию морального вреда. Прокуратура, изучив материалы дела, эти требования поддержала.

- Нефтекамский городской суд обязал больницу выплатить в пользу родственников пациентки 2,5 миллионов рублей. Верховный суд республики утвердил данное решение, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU