2019-06-10T18:15:44+03:00
Общество

Стало известно, из-за какой суммы житель Уфы расстрелял парня возле автовокзала

Долг оказался не так уж велик
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Положительный и добрый парень, так знакомые охарактеризовали 24-летнего Андрея Б., устроившего стрельбу возле Южного автовокзала в Уфе. Мужчина, напомним, произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья в водителя «Лады Приора», 25-летнего парня. Одна пуля угодила в сидевшую рядом с ним девушку. 24-летнюю уфимку увезли на скорой, ей потребовалась операция.

Оказалось, что на преступление мужчину толкнули деньги. Стрелок был должником убитого и, по-видимому, не собирался возвращать заем.

Как сообщает телеканал «Вся Уфа», размер долга составлял всего 30 тысяч рублей.

В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по статьям убийство и покушение на убийство двух и более лиц. Сейчас он дает показания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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