2019-06-11T09:04:02+03:00
Общество

В Башкирии родные пятый месяц ищут 27-летнюю Айсылу Аяшлыуглу

Девушка пропала еще в феврале
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Уже пятый месяц в Башкирии ведутся поиски бесследно пропавшей Айсылу Аяшлыуглу. 27-летняя жительница Уфы исчезла в феврале этого года и по сей день ее местонахождение не известно.

К поискам девушки подключились волонтеры отряда "Лиза Алерт". Они распространяют в сети ориентировки на пропавшую.

Приметы Айсылу: рост 155 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые короткие, глаза карие. Во что она была одето, не известно.

Если вам знакома девушка с фотографии или вы знаете, где она может находиться, свяжитесь с добровольцами отряда 8 800 700 54 52 или позвоните 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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