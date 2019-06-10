Пострадавшую в стрельбе у вокзала в Уфе девушку ждет дома маленький ребенок

СЕГОДНЯ 20:12 2019-06-10T20:12:49+03:00

Пока она находится в больнице под присмотром врачей

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Состояние 25-летней Кристины Т., раненой в перестрелке возле автовокзала, оценивается как удовлетворительное. Ей сделали экстренную операцию и сейчас девушка стабильна.

Как стало известно «Комсомольской правде - Уфа», дома Кристину дожидается двухлетний сын. Ребенок пока слишком мал, чтобы понять, что именно приключилось с его мамой.

Стрелок, судя по всему, не собирался убивать девушку. Пуля случайно попала ей в бок. Прохожие помогли Кристине выбраться из злополучной машины и уложили ее на скамью. Девушка потеряла много крови, но оказавшаяся поблизости женщина-медик буквально спасла ей жизнь.

Позже выяснилось, что этим врачом была Виктория А., долгое время работавшая в гинекологическом отделении Малоязовской районной больницы и недавно переехавшая в Уфу. Виктория оказала раненой первую помощь и поддерживала ее то тех пор, пока не подоспела «неотложка».

ИСТОЧНИК KP.RU