В Уфе готовят к открытию фонтан-часы на площади им. Ленина

СЕГОДНЯ 19:34 2019-06-10T19:35:12+03:00

Его запустят в День города

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Уже в среду, 12 июня, в Уфе должен заработать фонтан-часы. Его начали строить на площади им. Ленина еще в 2014 году и вот спустя пять лет планируют запустить.

- На сегодняшний день завершен монтаж конструкции и отлажена система водо- и электроснабжения, демонтированы ограждения, - рассказали в мэрии Уфы.

Рабочие приводят в порядок прилегающую территорию. Вокруг фонтана появятся видеокамеры. По мнению властей города, это отпугнет от него вандалов.

Известно, что сам фонтан будет светомузыкальным. Чтобы узнать текущее время, нужно будет лишь найти, куда указывает самая интенсивная струя. Секунды на циферблате будут отмечены 60 лампочками.

К слову, внешний вид объекта до сих пор вызывает вопросы у некоторых уфимцев. Дело в том, что горожане углядели в элементах фонтана некое подобие могильных плит.

ИСТОЧНИК KP.RU