Объявлены первые результаты ЕГЭ в Башкирии: пять ребят получили максимальные 100 баллов

СЕГОДНЯ 16:25 2019-06-10T16:28:20+03:00

Отличились те, кто сдавал географию и литературу

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В Минобразовании республики рассказали о результатах ЕГЭ по географии, литературе и базовой математике. Эти экзамены выпускники школ Башкирии сдавали самыми первыми - 27 мая и 29 мая.

Базовую математику на «отлично» написали 47,3 процента всех сдававших.

Три выпускника умудрились набрать максимальные 100 баллов на ЕГЭ по географии, а еще двое показали такой же результат на госэкзамене по литературе.

В ведомстве отметили, что результаты всех трех экзаменов коррелируют на уровне результатов прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU