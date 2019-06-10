2019-06-10T17:03:20+03:00
Происшествия

В центре Уфы женщина рассыпает возле подъездов подозрительный порошок

Очевидцы позвонили в полицию
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Юлия Гузаирова, соцсетиФото: Юлия Гузаирова, соцсети
Изменить размер текста:

Жителей Уфы напугала неадекватная женщина. Она рассыпала возле дома по улице Революционной подозрительный порошок. По виду он напоминал крупную соль. Женщина щедро разбросала его под дверями подъездов. На вопрос местных жителей, что она сыпет, та сделала вид, что не понимает, о чем речь.

Люди поспешили вызвать полицию, но женщина сразу покинула двор. Прибывшим стражам порядка оставалось только составить протокол и уехать.

По словам очевидцев произошедшего, выглядела женщина вполне обычно. На вид ей примерно 55-60 лет. Рассыпала ли она во дворе какую-то отраву или это была всего лишь соль, не ясно.

- Будьте осторожны при выгуле животных, следите за детьми! – предупреждают горожане.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе при встречном ДТП пострадал 5-летний ребенок
Стало известно, из-за какой суммы житель Уфы расстрелял парня возле автовокзала
На Уфу обрушился мощный ливень с градом
Объявлены первые результаты ЕГЭ в Башкирии: пять ребят получили максимальные 100 баллов
Стала известна личность врача, оказавшего помощь пострадавшей при стрельбе в Уфе
В Уфе разыскивают медика, оказавшегося на месте стрельбы у автовокзала
«Перейди по ссылке»: четырех уфимцев посадили в тюрьму за SMS-мошенничество
В Башкирии пройдет фестиваль-марафон «Песни России»
Стало известно, где в Башкирии в 2019 году рожают чаще всего
Стенд – учебный, польза – практическая
Потасовка двух компаний в Уфе закончилась убийством 22-летнего парня
Ревнивая уфимка сожгла пах своего супруга
Самолет из Екатеринбурга в Уфу задержали из-за поломки
Радий Хабиров потребовал избавиться от «рухляди» на городских улицах