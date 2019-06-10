В центре Уфы женщина рассыпает возле подъездов подозрительный порошок

СЕГОДНЯ 17:03 2019-06-10T17:03:20+03:00

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Жителей Уфы напугала неадекватная женщина. Она рассыпала возле дома по улице Революционной подозрительный порошок. По виду он напоминал крупную соль. Женщина щедро разбросала его под дверями подъездов. На вопрос местных жителей, что она сыпет, та сделала вид, что не понимает, о чем речь.

Люди поспешили вызвать полицию, но женщина сразу покинула двор. Прибывшим стражам порядка оставалось только составить протокол и уехать.

По словам очевидцев произошедшего, выглядела женщина вполне обычно. На вид ей примерно 55-60 лет. Рассыпала ли она во дворе какую-то отраву или это была всего лишь соль, не ясно.

- Будьте осторожны при выгуле животных, следите за детьми! – предупреждают горожане.

ИСТОЧНИК KP.RU