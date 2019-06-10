В Уфе разыскивают медика, оказавшегося на месте стрельбы у автовокзала
Молодая женщина помогла потерпевшей в первые минуты
В Уфе разыскивают врача, оказавшую первую помощь пострадавшей при стрельбе у вокзала
Изменить размер текста:
В Уфе разыскивают врача, оказавшую первую помощь девушке у автовокзала.
Поиски медики начали ее коллеги из профсоюза. Они увидели видеоролик, на котором молодая женщина оказывает первую помощь пострадавшей при стрельбе у уфимского автовокзала девушки. Она просит очевидцев дать ей бинт или футболку, чтобы хоть немного остановить кровотечение из огнестрельной раны.
По всей видимости, врачи хотят наградить коллегу, которая в неожиданной ситуации не растерялась и оказала помощь пострадавшему.
Если вы знаете, кем может быть этот медик, пожалуйста, позвоните в профсоюз медиков по телефону 8-987-045-24-88.
ИСТОЧНИК KP.RU