2019-06-10T15:30:36+03:00
Происшествия

«Перейди по ссылке»: четырех уфимцев посадили в тюрьму за SMS-мошенничество

Они рассылали тысячи сообщений с вредоносной ссылкой
Рустем АХУНОВ
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В Уфе осудили жуликов, распространявших вредоносные ссылкиВ Уфе осудили жуликов, распространявших вредоносные ссылки
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За вирусную SMS-рассылку осудили четырех жителей Уфы.

В суде установили, что злоумышленники ежедневно рассылали тысячи SMS-сообщений с вредоносными ссылками. Некоторые сообщения получали граждане, продающие товары в интернете. Мошенники предлагали им обменяться и прикрепляли ссылку на предлагаемый товар. Стоило только пройти по электронному адресу, как на телефон попадал вирус, похищавший деньги с карт, подключенных к мобильному банку.

С заявлениями к правоохранительным органам обратились более 40 человек. Общий ущерб составил около трёхсот тысяч рублей. По сообщению пресс-службы прокуратуры Башкирии, Октябрьский районный суд Уфы приговорил организатора преступной группы к 4 годам 6 месяцам лишения свободы и назначил штраф в размере 800 тысяч рублей. Его сообщники осуждены к лишению свободы на 4 года со штрафом от 250 до 550 тысяч рублей.

Автор: Владислав Казанцев

ИСТОЧНИК KP.RU

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