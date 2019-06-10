В Башкирии пройдет фестиваль-марафон «Песни России»

СЕГОДНЯ 15:11 2019-06-10T15:11:47+03:00

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Ежегодное музыкальное путешествие фестиваля-марафона «Песни России» начнется 10 июня концертом в башкирской столице, а завершится 19 июня в Учалах. Профессиональные коллективы и исполнители из разных регионов России также посетят башкирские города Бирск, Белебей, Салават, Мелеуз, Стерлитамак, Белорецк и Сибай. В каждом населенном пункте к артистам будут присоединяться местные самодеятельные коллективы, которым представится возможность выступить на одной сцене с прославленными артистами, работающими в жанрах народной музыки.

А 12 июня в день открытия фестиваля «Сердце Евразии», коллективы выступят в уфимском амфитеатре в рамках международного музыкального фестиваля «Сердце Евразии», который пройдет в Уфе уже в четвертый раз.

В бесплатных концертных программах фестиваля также примут участие: народная артистка России Надежда Бабкина и коллективы Московского государственного академического театра «Русская песня», шоу-балет «Живая планета», фолк-группа «После одиннадцати», ансамбль «Славяне», Евгений Гор, которые представят Центральный федеральный округ. Также в концертах выступят: Государственный ансамбль казачьей песни «Криница» из Краснодара, губернаторский театра танца филармонии Кузбасса «Сибирский калейдоскоп» из Кемерово, ансамбль доулистов «Ритмы гор» из Владикавказа, этнографическая фольклорная студия «Мерема» из Саранска, фольклорный ансамбль «Айланыс» из Абакана, уфимская этно-рок группа «Аргымак», народная артистка Республики Саха-Якутия, лауреат премии «Душа России» Альбина Дегтярева.

Кроме того, 12 июня в Уфе, а 16 июня в Стерлитамаке, в рамках фестиваля состоятся мастер-классы художественного руководителя фестиваля-марафона Надежды Бабкиной, которая поделится собственным опытом работы с ансамблем «Русская песня», исполняющим традиционные русские песни, а также с руководителями и участниками самодеятельных творческих коллективов, студентами и преподавателями музыкальных колледжей, школ искусств и просто ценителями народной песенной культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU