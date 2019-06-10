2019-06-10T14:46:40+03:00
Общество

Стало известно, где в Башкирии в 2019 году рожают чаще всего

Госкомитет Башкирии по делам юстиции назвал самые «любвеобильные» районы
Рустем АХУНОВ
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Госкомитет Башкирии по делам юстиции назвал районы, в которых чаще всего рождаются детиГоскомитет Башкирии по делам юстиции назвал районы, в которых чаще всего рождаются детиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Государственный комитет Башкирии по делам юстиции назвал районы с самой высокой рождаемостью.

Так, всего в период с января по май 2019 года зарегистрировали 17,5 тысяч свидетельств о рождении. В ведомстве отметили отдельные районы республики, в которых наблюдается рост рождаемости. Самый высокий по динамике роста район – Чекмагушевский – увеличил рождаемость на 13,3 процента. Следом идет Стерлитамакский с 10,7 процента. Тройку лидеров замыкает Аскинский район, в котором дети стали появляться на 8,8 процента чаще.

В число районов с положительной динамикой также входят Альшеевский и Дуванский (6,5 %), Илишевский (5,7 %), Кугарчинский (4,6 %), Ермекеевский (2,5 %), Уфимский (1,0 %). В Уфе число свидетельств о рождении превышает аналогичные показатели прошлого года в ЗАГСах Демского района – на 5,2 %, Ленинского района – на 5,5 %, во Втором ЗАГСе Октябрьского района – на 6,3 %.

Автор: Владислав Казанцев

ИСТОЧНИК KP.RU

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