2019-06-10T14:10:18+03:00
Происшествия

Потасовка двух компаний в Уфе закончилась убийством 22-летнего парня

Случай произошел в районе «Цыганской поляны»
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Потасовка двух компаний в Уфе закончилась гибелью молодого парняПотасовка двух компаний в Уфе закончилась гибелью молодого парня
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В Кировском районе Уфы потасовка между двумя группами молодых людей закончилась гибелью 22-летнего парня.

По информации Следственного комитета по Башкирии, в районе «Цыганской поляны» два парня встретились выяснить отношения. Ранее они уже беседовали по телефону, однако разговор закончился взаимными оскорблениями. Оппоненты привели с собой несколько знакомых – как минимум, 8 человек с каждой стороны. Во время разговора один из мужчин достал травматический пистолет и выстрелил в обидчика. Последний получил травмы, однако в тот момент, когда пистолет дал осечку, это не помешало ему выхватить нож и вонзить его в грудь стрелявшему. После этого он же нанес два удара ножом мужчине, который находился рядом со стрелком. Другие участники конфликта не оставались в стороне и устроили массовую драку, после чего скрылись с поля боя. Одному из потерпевших медики смогли сохранить жизни. Парень с пистолетом от колотого ранения погиб.

В ходе следствия 25-летний подсудимый отрицал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела судом присяжных. Однако это ему не помогло: заседатели единогласно пришли к выводу о его виновности.

Автор: Владислав Казанцев

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ИСТОЧНИК KP.RU

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