Ревнивая уфимка сожгла пах своего супруга
Случай произошел в Черниковке
Уфимку осудили за поджог паха супруга
Изменить размер текста:
63-летняя уфимка из ревности сожгла пах своему сожителю.
По данным прокуратуры республики, необычный случай произошел в Калининском районе Уфы. В феврале пострадавший в очередной раз ушел о своей супруги, но позже вернулся домой. 63-летняя женщина решила наказать горе-любовника.
Ночью она облила пах мужа уайт-спиритом и подожгла. Несчастный получил серьезные ожоги и долгое время провел в больнице, залечивая раны.
В итоге женщина свою вину признала. Суд приговорил ее к 4 годам заключения условно и штрафу в 600 тысяч рублей в пользу супруга.
ИСТОЧНИК KP.RU