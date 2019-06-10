2019-06-10T13:56:54+03:00
Происшествия

Ревнивая уфимка сожгла пах своего супруга

Случай произошел в Черниковке
Рустем АХУНОВ
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Уфимку осудили за поджог паха супругаУфимку осудили за поджог паха супруга
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63-летняя уфимка из ревности сожгла пах своему сожителю.

По данным прокуратуры республики, необычный случай произошел в Калининском районе Уфы. В феврале пострадавший в очередной раз ушел о своей супруги, но позже вернулся домой. 63-летняя женщина решила наказать горе-любовника.

Ночью она облила пах мужа уайт-спиритом и подожгла. Несчастный получил серьезные ожоги и долгое время провел в больнице, залечивая раны.

В итоге женщина свою вину признала. Суд приговорил ее к 4 годам заключения условно и штрафу в 600 тысяч рублей в пользу супруга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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