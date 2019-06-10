2019-06-10T13:35:02+03:00
Происшествия

Самолет из Екатеринбурга в Уфу задержали из-за поломки

Пассажирам предоставят резервный самолет
Рустем АХУНОВ
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В Екатеринбурге из-за поломки задержали самолет в УфуВ Екатеринбурге из-за поломки задержали самолет в УфуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Рейс UT-105 из Екатеринбурга в Уфу задержали из-за поврежденного шасси.

Известно, что рейс из Кольцово задержат как минимум на 4,5 часа. Во время предполетного осмотра техники установили, что у воздушной машины ATR-75 имеются серьезные проблемы с шасси. Инженеры решили не отправлять рейс в полет.

В пресс-службе компании «Utair» объяснили, что пассажирам рейса предоставили еду и напитки. До Уфы они долетят на резервном рейсе авиакомпании.

Напомним, что в конце мая в Уфу из-за непогоды перенаправили самолет из Оренбурга. Некоторые пассажиры рейса устроили панику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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