Стало известно состояние девушки, пострадавшей при стрельбе у уфимского вокзала

СЕГОДНЯ 12:59 2019-06-10T12:59:36+03:00

Пострадавшая при стрельбе в центре Уфы девушка остается в больнице

Кристина В. находится в больнице

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Врачи рассказали о состоянии девушки, пострадавшей во время стрельбы у уфимского автовокзала.

Напомним, что 9 июня неадекватный молодой человек расстрелял «Ладу», в которой находились Расул А. и его подруга Кристина В. Парень погиб на месте, а его подруге оказали первую помощь на месте и отправили в больницу.

РИА «Новости» со ссылкой на представителя больницы сообщает, что девушка перенесла операцию.

- Ее состояние оценивается как тяжелое, сейчас она находится в реанимации.

Ранее «Комсомольская Правда - Уфа» сообщала, что 24-летний нападавший пытался продать карабин, из которого совершил выстрелы.

ИСТОЧНИК KP.RU