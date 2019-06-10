Стало известно состояние девушки, пострадавшей при стрельбе у уфимского вокзала
Кристина В. находится в больнице
Пострадавшая при стрельбе в центре Уфы девушка остается в больнице
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Врачи рассказали о состоянии девушки, пострадавшей во время стрельбы у уфимского автовокзала.
Напомним, что 9 июня неадекватный молодой человек расстрелял «Ладу», в которой находились Расул А. и его подруга Кристина В. Парень погиб на месте, а его подруге оказали первую помощь на месте и отправили в больницу.
РИА «Новости» со ссылкой на представителя больницы сообщает, что девушка перенесла операцию.
- Ее состояние оценивается как тяжелое, сейчас она находится в реанимации.
Ранее «Комсомольская Правда - Уфа» сообщала, что 24-летний нападавший пытался продать карабин, из которого совершил выстрелы.
ИСТОЧНИК KP.RU