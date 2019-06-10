В Башкирии состоится открытие Международной аэрокосмической школы

СЕГОДНЯ 12:45 2019-06-10T14:15:29+03:00

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18 июня 2019 г. в 15.00 состоится открытие VIII Международной аэрокосмической школы имени космонавта-испытателя СССР У.Н. Султанова в деревне Калиновка Давлекановского района.

В школу приезжают победители и призеры олимпиад на Кубок Ю.А. Гагарина, «Мой космический мир», Международной олимпиады по истории авиации и воздухоплавания им. А.Ф. Можайского, имени Леонарда Эйлера, участники чтений Гагаринских, Циолковских, Королева.

География участников насчитывает 27 городов России.

Для чтения лекций и встреч приедут Герои России, космонавты Корниенко М.Б., Ревин С.Н., Усачев Ю.В., летчики-испытатели Ващук Ю.М. и Мухаметгареев В.М., заведующая научно-мемориальным отделом «Дом-музей К.Э. Циолковского» Тимошенкова Е.А. правнучка К.Э. Циолковского, полковник авиации Скробова-Кошкина Г.П., а также директора институтов физики, математики, биологии РАН, ученые, военные, руководители предприятий, преподаватели государственных университетов.

В текущем году запланировано три заезда:

I заезд с 18 по 28 июня

II заезд со 2 по 12 июля

III заезд с 16 по 26 июля

В каждом заезде обучаются, оздоравливаются по 50 школьников, в том числе в каждом заезде по 10 школьников из Сибая.

Школьники оплату за обучение, проживание, питание не оплачивают.

Школа работает восьмой год, в 2012 г. обучалось 12 школьников, в 2019 г. будет обучаться 150 школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU