В Башкирии объявляется штормовое предупреждение
В Башкирии объявляется штормовое предупреждение из-за сильного ветра.
В ближайшие сутки в регионе ожидаются шквалистые усиления ветра от 15 до 20 метров в секунду. Местами пройдут небольшие дожди, а на севере республики метеорологи обещают грозы.
Несмотря на редкие неблагоприятные явления, днем столбик термометра превысит отметку в 30 градусов. Вечером температура опустится до +12, +17. Погодная ситуация в Уфе отражает республиканскую: переменная облачность и кратковременный дождь.
При грозе возможен шквалистый ветер до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15,+17, днем прогреется до +27,+29. Синоптики также прогнозируют ограниченную видимость на отдельных автодорогах республики – до 500 метров.
Автор: Владислав Казанцев
ИСТОЧНИК KP.RU