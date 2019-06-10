СЕГОДНЯ 12:37 2019-06-10T12:37:44+03:00

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В Башкирии объявляется штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

В ближайшие сутки в регионе ожидаются шквалистые усиления ветра от 15 до 20 метров в секунду. Местами пройдут небольшие дожди, а на севере республики метеорологи обещают грозы.

Несмотря на редкие неблагоприятные явления, днем столбик термометра превысит отметку в 30 градусов. Вечером температура опустится до +12, +17. Погодная ситуация в Уфе отражает республиканскую: переменная облачность и кратковременный дождь.

При грозе возможен шквалистый ветер до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15,+17, днем прогреется до +27,+29. Синоптики также прогнозируют ограниченную видимость на отдельных автодорогах республики – до 500 метров.

Автор: Владислав Казанцев

ИСТОЧНИК KP.RU