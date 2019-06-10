В Башкирии женщина зарезала супруга и спрятала тело в парке

СЕГОДНЯ 12:09 2019-06-10T12:09:37+03:00

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В Салаватском районе Башкирии 35-летняя женщина зарезала своего супруга и спрятала тело в парке.

В суде было установлено, что обвиняемая после ссоры с мужем подкараулила его у входа в дом и ударила ножом в сердце. Рана оказалось смертельной. В попытках замести следы своего преступления, женщина спрятала тело в ближайшем парке, при этом сообщив знакомым о самом факте смерти мужа. Обвиняемая не смогла избежать наказания: полицейские быстро вычислили, откуда приволокли тело. Женщина созналась в преступлении. Она была осуждена к 4 годам и 9 месяцам. Салаватский межрайонный суд назначил ей отсрочку от отбытия наказания до достижения её детьми 14-летнего возраста.

Позже Верховный суд республики, рассмотрев апелляцию гособвинителя, ужесточил этот приговор. Окончательный вердикт – никакой отсрочки, осужденная проведет за решеткой исправительной колонии общего режима 6 лет.

Автор: Владислав Казанцев

ИСТОЧНИК KP.RU