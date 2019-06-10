Дикий лось перешел оживленную дорогу по пешеходному переходу
Необычный случай произошел в Белорецке
Лось перешел дорогу по пешеходному переходу
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В Башкирии лось перешел оживленную трассу по пешеходному переходу.
Забавную сцену засняли жители республики вечером в воскресенье, 9 июня. Огромный лось в поисках пропитания решил выйти поближе к жителям небольшого города Белорецка. Примечательно, что умный сохатый, не в пример своим товарищам, решил пересечь проезжую часть по пешеходному переходу. Дикого зверя даже не напугали горожане, которые проходили мимо.
- Вот, вышел лось погулять по Белорецку из леса, - описали очевидцы фотографии, которые опубликовали в сети.
Кто-то из комментаторов в шутку предположил, что сохатый идет в гости к своей городской подруге.
ИСТОЧНИК KP.RU