2019-06-10T11:53:53+03:00
Дом. Семья

Дикий лось перешел оживленную дорогу по пешеходному переходу

Необычный случай произошел в Белорецке
Рустем АХУНОВ
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Лось перешел дорогу по пешеходному переходуЛось перешел дорогу по пешеходному переходу
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В Башкирии лось перешел оживленную трассу по пешеходному переходу.

Забавную сцену засняли жители республики вечером в воскресенье, 9 июня. Огромный лось в поисках пропитания решил выйти поближе к жителям небольшого города Белорецка. Примечательно, что умный сохатый, не в пример своим товарищам, решил пересечь проезжую часть по пешеходному переходу. Дикого зверя даже не напугали горожане, которые проходили мимо.

- Вот, вышел лось погулять по Белорецку из леса, - описали очевидцы фотографии, которые опубликовали в сети.

Кто-то из комментаторов в шутку предположил, что сохатый идет в гости к своей городской подруге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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