В Уфе ребенок разбился насмерть, выпав из окна 9-этажного дома

СЕГОДНЯ 19:15 2019-06-10T19:15:34+03:00

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Жуткое происшествие случилось вчера, 9 июня, в Уфе. Из окна 8-го этажа панельного дома на улице Мушникова выпал ребенок. На место происшествия прибыли все необходимые экстренные службы, однако едва ли они могли что-то поделать. Бригаде «скорой помощи» не оставалось ничего другого, кроме как констатировать смерть мальчика. Погибшему было всего 11 лет.

– Предположительная причина происшествия - несчастный случай. Обстоятельства инцидента выясняются, – сообщили в Управлении гражданской защиты по Уфе.

Автор: Владислав Казанцев

ИСТОЧНИК KP.RU