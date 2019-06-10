В Уфе ребенок разбился насмерть, выпав из окна 9-этажного дома
Медики скорой помощи лишь констатировали смерть
Фото: Рустем АХУНОВ
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Жуткое происшествие случилось вчера, 9 июня, в Уфе. Из окна 8-го этажа панельного дома на улице Мушникова выпал ребенок. На место происшествия прибыли все необходимые экстренные службы, однако едва ли они могли что-то поделать. Бригаде «скорой помощи» не оставалось ничего другого, кроме как констатировать смерть мальчика. Погибшему было всего 11 лет.
– Предположительная причина происшествия - несчастный случай. Обстоятельства инцидента выясняются, – сообщили в Управлении гражданской защиты по Уфе.
Автор: Владислав Казанцев
ИСТОЧНИК KP.RU