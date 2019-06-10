В Башкирии вводится единая карта на проезд в общественном транспорте
Жители Башкирии смогут сэкономить
Фото: Рустем АХУНОВ
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Сегодня, 10 июня, на оперативном совещании в Правительстве РБ председатель Госкомтранса Тимур Мухаметьянов анонсировал единую транспортную карту. Система безналичной оплаты начнет действовать с 1 июня на всех видах общественного транспорта. В салоне транспортных средств поставят терминалы, которые будут считывать карты. Среди преимуществ нововведения – удобство и финансовая выгода.
Использование безналичной оплаты станет еще удобней после того, как 1 сентября заработает мобильное приложение. Оно позволит привязать карту к смартфону и отслеживать баланс.
Автор: Владислав Казанцев
ИСТОЧНИК KP.RU