2019-06-10T20:27:34+03:00
Происшествия

В уфимском лицее вспыхнул пожар: 23 ребенка эвакуированы

К счастью, никто не пострадал
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Фото: МЧС БашкирииФото: МЧС Башкирии
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Сообщение о пожаре в здании лицея по улице Худайбердина поступило на пульт главного управления МЧС утром 10 июня.

На место происшествия направились 13 единиц техники и 30 человек личного состава. Сотрудники экстренной службы установили, что в классе на первом этаже загорелась мебель. Всех людей эвакуировали еще до приезда пожарных расчетов. В здании находилось 38 человек, из них 23 ребенка. Дети были на трудовой практике.

Пожар полностью потушили за 20 минут. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. О причине пожара пока ничего не известно – ее установит дознаватель МЧС России.

Автор: Владислав Казанцев

ИСТОЧНИК KP.RU

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