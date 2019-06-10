В Уфе при встречном ДТП пострадал 5-летний ребенок

СЕГОДНЯ 18:40 2019-06-10T18:40:36+03:00

В аварию попали сразу три автомобиля

Изменить размер текста: A A

Вчера, 9 июня, утром в Уфе на Сельской Богородской улице произошло дорожное происшествие с участием трех автомобилей. 35-летний мужчина за рулем «Киа Рио» врезался во встречный «Рено Сандеро». После удара французская иномарка столкнулся с двигавшимся позади «Ниссан Кашкай».

– В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Киа» с различными травмами госпитализирован; 5-летний пассажир автомобиля «Рено Сандеро» был доставлен в больницу и после оказания медицинской помощи отпущен, – сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

За минувшие выходные в Уфе зафиксировано 82 ДТП. В 4 авариях пострадали 5 человек.

Автор: Владислав Казанцев

Фото: Отдел ГИБДД Уфа

ИСТОЧНИК KP.RU