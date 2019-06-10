Бюджет Башкирии пополнился на 14 млн за счет штрафов за парковку

СЕГОДНЯ 09:37 2019-06-10T09:37:10+03:00

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С начала апреля бюджет Башкирии получил 14 млн рублей от штрафов за парковку на газонах.

Напомним, что с 9 апреля в республике начали действовать поправки в кодекс об административных правонарушениях, связанные с парковкой автомобилей на газонах. Всего с этой даты в Башкирии выявили порядка 19 тысяч нарушений. Более половины из них – в Уфе. К административной ответственности привлекли 10,6 тысяч водителей, в том числе 5,4 тысяч уфимцев.

Глава госкомитета Башкирии по делам юстиции Владимир Спеле отметил, что с каждым днем наблюдается тенденция на снижение количества подобных правонарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU