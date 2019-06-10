Радий Хабиров прокомментировал уход прокурора Башкирии
Врио главы Башкирии Радий Хабиров прокомментировал уход прокурора республики со своей должности.
Напомним, что информацию о том, что Андрей Назаров покидает должность прокурора Башкирии появилась еще на прошлой неделе. Однако в правительстве республики ситуацию прокомментировали только во время оперативного совещания в понедельник.
- Я с вами не так долго проработал, но коллеги мои все поработали. Все они выражают признательность за вашу принципиальность и деловитость, - отметил врио главы республики.
Радий Хабиров пожелал Назарову, которого перевели на работу в Курганскую область удачи, вручил грамоту и заявил, что его всегда ждут в гости в республику.
ИСТОЧНИК KP.RU