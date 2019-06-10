В Уфе ищут подрядчика для строительства дороги за 236 млн рублей

СЕГОДНЯ 07:11 2019-06-10T07:11:37+03:00

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Власти Уфы объявили тендер на строительство участка дороги на улице Валерия Лесунова. Накануне соответствующая документация появилась на сайте госзакупок.

Согласно тендерной документации, подрядчик должен будет проложить дорогу длиной 984 метра от Сельской Богородской до бульвара Баландина. Сейчас этот участок довольно загружен – 944 автомобиля в час. Исходя из того, что к 2037 году здесь будут проезжать по 2 тысячи машин в час, городские власти решили заранее озаботиться качеством дороги. В ближайшем будущем планируется соединить бульвар Баландина с улицей Ферина. Для этого нужно будет построить еще 462 метра дорожного полотна.

Согласно конкурсной документации, на строительство дороги на улице Валерия Лесунова выделено 236 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU