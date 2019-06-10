2019-06-10T06:57:38+03:00
Экономика

Власти Башкирии договорились о строительстве энергетической подстанции в Сибае

Соглашение с корпорацией «Росатом» подписал врио главы республики
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба главы БашкирииФото: пресс-служба главы Башкирии
Изменить размер текста:

На днях на Петербургском экономическом форуме врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал соглашение с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым. Согласно этому документу, в ближайшем будущем в Сибае появится новая энергетическая подстанция. Она будет работать от возобновляемых источников энергии.

-В рамках достигнутых договоренностей будут разработаны детализированные дорожные карты реализации совместных проектов. Среди них — строительство подстанции «Сибайская», развитие генерации для энергоснабжения удалённых и изолированных потребителей, - заявили в пресс-службе главы Башкирии.

По задумке властей республики и энергетиков, в районе Сибая появятся мини-ГЭС, солнечные батареи и ветрогенераторы.

Кроме того, согласно достигнутым договоренностям, будет модернизирована часть электрических сетей в республике.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стала известна личность мужчины, устроившего стрельбу у уфимского вокзала
В Башкирии при столкновении с фурой на трассе погиб водитель легковушки
В Уфе ищут подрядчика для строительства дороги за 236 млн рублей
Рабочая неделя в Башкирии начнется с дождей
В Башкирии два человека пострадали при столкновении «Приоры» и «Киа»
Появились кадры первых минут после стрельбы на вокзале в Уфе
"Все с нуля начинать": жителей Башкирии просят помочь семье с двумя детьми, лишившейся дома из-за пожара
Стала известна причина расстрела водителя в центре Уфы
Жара и грозы: какая погода ожидает жителей Башкирии на следующей неделе
В Уфе бездомным раздадут одежду, обувь и продукты
Неадекватный мужчина открыл стрельбу в центре Уфы
На дороге Уфа – Шакша автомобиль сбил лося
Третий подземный фонтан за неделю: жители Уфы боятся выходить во двор из-за постоянных протечек
Погода в Уфе и Башкирии на 10 июня: солнце и грозы
Житель Башкирии застал в лесу компанию пьяных детей
В Уфе двое мужчин с ножом ограбили автомойку
На дорогах в Уфе установят датчики интенсивности движения
В Башкирии завершены поиски 38-летнего Роберта Камалетдинова
Радий Хабиров совершил рабочую поездку в Баймакский район
«Забрала документы детей из школы»: новые подробности исчезновения кассира из Салавата
В Башкирии подорожали некоторые продукты
В Башкирии трое рыбаков перевернулись на лодке, одного ищут до сих пор
Пропавший в Башкирии 32-летний Виталий Леухин найден мертвым
Жители Башкирии спасли женщину, повисшую на подъемнике
На свалке в Уфе нашли два снаряда от гранатомета
В Башкирию возвращается 30-градусная жара
В Уфе волейбольная сборная России уверенно переиграла США в Лиге наций
В Башкирии от укусов клещей пострадали более 4,5 тысяч человек