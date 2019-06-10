Власти Башкирии договорились о строительстве энергетической подстанции в Сибае

СЕГОДНЯ 06:57 2019-06-10T06:57:38+03:00

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На днях на Петербургском экономическом форуме врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал соглашение с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым. Согласно этому документу, в ближайшем будущем в Сибае появится новая энергетическая подстанция. Она будет работать от возобновляемых источников энергии.

-В рамках достигнутых договоренностей будут разработаны детализированные дорожные карты реализации совместных проектов. Среди них — строительство подстанции «Сибайская», развитие генерации для энергоснабжения удалённых и изолированных потребителей, - заявили в пресс-службе главы Башкирии.

По задумке властей республики и энергетиков, в районе Сибая появятся мини-ГЭС, солнечные батареи и ветрогенераторы.

Кроме того, согласно достигнутым договоренностям, будет модернизирована часть электрических сетей в республике.

ИСТОЧНИК KP.RU