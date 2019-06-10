Рабочая неделя в Башкирии начнется с дождей

СЕГОДНЯ 06:40 2019-06-10T06:40:45+03:00

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Накануне метеорологи Башгидрометцентра представили очередной прогноз погоды. По данным специалистов, новая рабочая неделя, которая начинается с 10 июня, принесет жителям северных районов республики кратковременные дожди. По республике ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем +23, +28 градусов Цельсия.

Завтра, 11 июня, в Башкирии ожидаются грозы, северо-западный ветер 5-10 метров в секунду с сильными порывами днем и туман на некоторых участках дорог. Днем небо прояснится.

ИСТОЧНИК KP.RU