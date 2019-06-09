Жара и грозы: какая погода ожидает жителей Башкирии на следующей неделе

СЕГОДНЯ 19:37 2019-06-09T19:37:23+03:00

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После первых неприветливых дней лета в Башкирию возвращается тепло. Особенно жарко будет в начале недели. К примеру, в Уфе температура воздуха будет колебаться в пределах +26..+28 градусов.

Примерно до среды, 12 июня, в республике будет преобладать солнечная погода без осадков. Ливни возможны в северных районах Башкирии. А вот к выходным небо заволокут облака и во многих районах зарядят дожди. При этом станет чуть прохладнее +16..+18 градусов.

Но отчаиваться не стоит. Судя по прогнозам, погода будет весьма переменчива и дождливые дни будут чередоваться с сухими. К примеру, в четверг и субботу синоптики обещают осадки, а в пятницу и воскресенье просто облачную погоду с прояснениями.

ИСТОЧНИК KP.RU