2019-06-09T19:37:23+03:00
Общество

Жара и грозы: какая погода ожидает жителей Башкирии на следующей неделе

Увы, дожди по-прежнему будут докучать жителям региона
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: архив КПФото: архив КП
Изменить размер текста:

После первых неприветливых дней лета в Башкирию возвращается тепло. Особенно жарко будет в начале недели. К примеру, в Уфе температура воздуха будет колебаться в пределах +26..+28 градусов.

Примерно до среды, 12 июня, в республике будет преобладать солнечная погода без осадков. Ливни возможны в северных районах Башкирии. А вот к выходным небо заволокут облака и во многих районах зарядят дожди. При этом станет чуть прохладнее +16..+18 градусов.

Но отчаиваться не стоит. Судя по прогнозам, погода будет весьма переменчива и дождливые дни будут чередоваться с сухими. К примеру, в четверг и субботу синоптики обещают осадки, а в пятницу и воскресенье просто облачную погоду с прояснениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Все с нуля начинать": жителей Башкирии просят помочь семье с двумя детьми, лишившейся дома из-за пожара
Стала известна причина расстрела водителя в центре Уфы
В Уфе бездомным раздадут одежду, обувь и продукты
Неадекватный мужчина открыл стрельбу в центре Уфы
На дороге Уфа – Шакша автомобиль сбил лося
Третий подземный фонтан за неделю: жители Уфы боятся выходить во двор из-за постоянных протечек
Погода в Уфе и Башкирии на 10 июня: солнце и грозы
Житель Башкирии застал в лесу компанию пьяных детей
В Уфе двое мужчин с ножом ограбили автомойку
На дорогах в Уфе установят датчики интенсивности движения
В Башкирии завершены поиски 38-летнего Роберта Камалетдинова
Радий Хабиров совершил рабочую поездку в Баймакский район
«Забрала документы детей из школы»: новые подробности исчезновения кассира из Салавата
В Башкирии подорожали некоторые продукты
В Башкирии трое рыбаков перевернулись на лодке, одного ищут до сих пор
Пропавший в Башкирии 32-летний Виталий Леухин найден мертвым
Жители Башкирии спасли женщину, повисшую на подъемнике
На свалке в Уфе нашли два снаряда от гранатомета
В Башкирию возвращается 30-градусная жара
В Уфе волейбольная сборная России уверенно переиграла США в Лиге наций
В Башкирии от укусов клещей пострадали более 4,5 тысяч человек