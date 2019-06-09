Житель Башкирии застал в лесу компанию пьяных детей

СЕГОДНЯ 14:47 2019-06-09T14:47:13+03:00

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Жители Туймазов возмутились тем, как местные дети проводят свой досуг. Компанию ребят, занятых отнюдь не детскими развлечениями, обнаружил местный житель. По его словам, подростки, которым было максимум по 13 лет, распивали на природе алкоголь.

- Дети устроили в лесу пьянку... Куда смотрят родители? – возмутился мужчина.

Он попытался выяснить, как зовут ребят, где они учатся и в курсе ли их развлечений взрослые. Но некоторые дети с трудом могли связно говорить. Шокированный увиденным, мужчина потребовал, чтобы ребята немедленно разошлись, и пригрозил вернуться на следующий день, чтобы убедиться, что "вечеринка" не повторится.

ИСТОЧНИК KP.RU