В Уфе двое мужчин с ножом ограбили автомойку

СЕГОДНЯ 14:00 2019-06-09T14:00:12+03:00

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На работников автомойки в Демском районе Уфы накануне вечером совершили нападение.

Двое неизвестных ворвались в помещение и стали угрожать администратору ножом. Грабители заставили его открыть кассу и забрали оттуда тысячу рублей. Добыча оказалась более чем скромной, поэтому они прихватили и телефон сотрудника автомойки.

Грабителей поймали сотрудники патрульно-постовой службы. В МВД по Башкирии рассказали, что задержанные – ранее судимые уфимцы 19 и 30 лет. У них изъяли похищенное и тот самый нож.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU