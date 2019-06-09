На дорогах в Уфе установят датчики интенсивности движения

СЕГОДНЯ 13:06 2019-06-09T13:06:57+03:00

Изменить размер текста: A A

На дорогах Уфы скоро появятся датчики интенсивности движения. Их должны установить на шести наиболее опасных участках до 15 сентября.

Как следует из документов, выложенных на сайте госзакупок, покупка и установка датчиков обойдется в 3,2 млн рублей. Большую часть этих средств выделит бюджет республики, а чуть меньше 100 тысяч добавит бюджет города.

Датчики разместятся на мостах через реку Белую на развязке проспекта Салавата Юлаева и улицы Лесотехникума, на Нагаевском шоссе и на дороге в Затон. Кроме того, устройства установят на трассе в аэропорт, на Бирском тракте и на мосту через Уфимку в направлении Шакши.

ИСТОЧНИК KP.RU