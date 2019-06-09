"Все с нуля начинать": жителей Башкирии просят помочь семье с двумя детьми, лишившейся дома из-за пожара

СЕГОДНЯ 20:35 2019-06-09T20:35:15+03:00

Сейчас от их жилища остался лишь фундамент

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Вчера, 8 июня, в деревне Кызыл-Буляк Туймазинского района произошел пожар. Сгорел дом семьи Емельяновых.

- Это произошло в 4:50, муж проснулся, вышел на веранду и обнаружил возгорание, - рассказывает Миляуша Емельянова. - Мы отключили электроэнергию. Сначала думали, что сами потушим, а потом заметили, что там уже под крышей горело. Детей, документы, некоторые вещи мы успели вынести и стали ждать пожарных.

Чудом никто не пострадал, но женщина, ее супруг и двое маленьких сыновей шести и трех лет остались без крыши над головой. Сейчас они ютятся в соседнем доме, который по счастливому стечению обстоятельств оказался пустующим.

Неравнодушные люди объявили сбор средств для помощи семье, ведь им придется отстраивать свой дом заново. Остатки прежнего с участка уже убрали, сейчас о нем напоминает лишь фундамент.

- Все с нуля начинать... - сокрушается Миляуша.

Если вы хотите оказать посильную поддержку семье Емельяновых, можете перечислить средства на счет. Он привязан к телефону 8-919-143-47-86 (Емельянова Миляуша).

Молодая семья будет рада любой поддержке

Сейчас дом семьи выглядит вот так

ИСТОЧНИК KP.RU