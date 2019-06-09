В Башкирии подорожали некоторые продукты

СЕГОДНЯ 10:43 2019-06-09T10:43:02+03:00

К таким выводам пришли специалисты Башстата, сверив цены за эту и прошлую недели

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За неделю в Башкирии некоторые продукты выросли в цене. Заметнее остальных подорожали яблоки, картофель и жирный творог. Таковы данные Башстата, специалисты которого сравнили цены на продукты за эту и прошлую недели.

Яблоки стали стоить на 3% дороже, в среднем - 88,6 рубля за килограмм. Картофель подорожал на 2,8%. Теперь килограмм картошки стоит примерно 23,8 рубля. Жирный творог прибавил 2% в цене и сейчас его килограмм обойдется в 301 рубль.

Незначительно подорожали колбасы, мороженая рыба, шлифованный рис, пшено и вермишель.

Зато некоторые продукты подешевели. По данным Башстата, в цене потеряли помидоры, огурцы, капуста, мягкие конфеты, карамель и еще ряд продуктов.

ИСТОЧНИК KP.RU