2019-06-10T06:32:15+03:00
Происшествия

В Башкирии два человека пострадали при столкновении «Приоры» и «Киа»

Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
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Два человека попали в больницу после аварии в Иглинском районе Башкирии. Как сообщил главный госавтоинспектор региона Динар Гильмутдинов, вечером 8 июня на четвертом километре дороги Ауструм – Симское столкнулись «Лада Приора» и «Киа Рио».

Предположительно, 36-летний мужчина на отечественном авто попытался пойти на обгон, но неудачно. Он задел по касательной иномарку, из-за чего обе машины выехали с дороги.

Пострадали сам виновник ДТП и ехавшая с ним в машине 35-летняя женщина. Обоим потребовалась госпитализация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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