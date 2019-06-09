Третий подземный фонтан за неделю: жители Уфы боятся выходить во двор из-за постоянных протечек
Жители дома №37 по улице Комсомольской в Уфе возмущены состоянием подземных коммуникаций. По их словам, вот уже три года в их дворе постоянно происходят утечки воды, но никакого капитального ремонта не проводится.
- За эту неделю во дворе бьёт третий подземный фонтан, предыдущие два устранили и засыпали, но вода находит новый выход. Весь двор перекопан, усыпан песком, асфальт идет трещинами, всего во дворе пять периодически бьющих "источников". Что нужно, чтобы устранить проблемы с этими трубами? Чтобы ещё одна «Калина» ушла в землю? Дом рухнул или необходимы человеческие жертвы? – задаются вопросами возмущенные уфимцы.
Чаще всего, по словам горожан, трубы прорывает возле детской площадки. Люди боятся отпускать детей на прогулку, ведь фонтан может забить в любой момент.
ИСТОЧНИК KP.RU