Третий подземный фонтан за неделю: жители Уфы боятся выходить во двор из-за постоянных протечек

СЕГОДНЯ 16:56 2019-06-09T16:56:32+03:00

По словам горожан, решить проблему не удается уже три года подряд

Изменить размер текста: A A

Жители дома №37 по улице Комсомольской в Уфе возмущены состоянием подземных коммуникаций. По их словам, вот уже три года в их дворе постоянно происходят утечки воды, но никакого капитального ремонта не проводится.

- За эту неделю во дворе бьёт третий подземный фонтан, предыдущие два устранили и засыпали, но вода находит новый выход. Весь двор перекопан, усыпан песком, асфальт идет трещинами, всего во дворе пять периодически бьющих "источников". Что нужно, чтобы устранить проблемы с этими трубами? Чтобы ещё одна «Калина» ушла в землю? Дом рухнул или необходимы человеческие жертвы? – задаются вопросами возмущенные уфимцы.

Чаще всего, по словам горожан, трубы прорывает возле детской площадки. Люди боятся отпускать детей на прогулку, ведь фонтан может забить в любой момент.

ИСТОЧНИК KP.RU