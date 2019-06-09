2019-06-09T12:22:52+03:00
Общество

В Башкирии завершены поиски 38-летнего Роберта Камалетдинова

Мужчина найден живым
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Поиски пропавшего в Уфе Роберта Камалетдинова прекращены. 38-летний мужчина найден живым. Об этом сообщили волонтеры местного отряда «Лиза Алерт». Где мужчина находился на протяжении пять дней, и как его удалось найти, не уточняется.

Роберт Камалетдинов, напомним, пропал без вести в столице Башкирии 4 июня. Информацию о его исчезновении распространили в соцсетях поисковики. Усилия, затраченные на его розыск, окупились. Мужчина вернулся к своим близким.

Что произошло с мужчиной, станет известно позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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