Погода в Уфе и Башкирии на 10 июня: солнце и грозы

СЕГОДНЯ 15:38 2019-06-09T15:38:14+03:00

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Новая неделя в Башкирии начнется с по-настоящему летней погоды. Наконец-то в регионе будет тепло и преимущественно солнечно. В Уфе, по пронзаем синоптиков, обойдется без осадков. Температура воздуха повысится до +29 градусов. Лишь к вечеру набегут небольшие облака и жара чуть спадет.

В Стерлитамаке тоже будет сухо, днем солнце на время может скрыться за облаками, но дождей синоптики не предрекают. После полудня воздух в городе прогреется до +28 градусов.

А вот в Нефтекамске днем обещают грозу. Ливни обрушатся на город и ближе к вечеру. При этом прохлады они не принесут, в городе будет +27 градусов тепла.

В Учалах дожди зарядят сразу после полудня, а к вечеру начнут сверкать молнии. Столбик термометра замрет в районе +25 градусов.

Схожая ситуация будет и на северо-востоке региона. С двух часов начнутся грозы, которые будут греметь до самой ночи. Днем будет +26 и довольно ветрено.

ИСТОЧНИК KP.RU