Погода в Уфе и Башкирии на 10 июня: солнце и грозы
Новая неделя в Башкирии начнется с по-настоящему летней погоды. Наконец-то в регионе будет тепло и преимущественно солнечно. В Уфе, по пронзаем синоптиков, обойдется без осадков. Температура воздуха повысится до +29 градусов. Лишь к вечеру набегут небольшие облака и жара чуть спадет.
В Стерлитамаке тоже будет сухо, днем солнце на время может скрыться за облаками, но дождей синоптики не предрекают. После полудня воздух в городе прогреется до +28 градусов.
А вот в Нефтекамске днем обещают грозу. Ливни обрушатся на город и ближе к вечеру. При этом прохлады они не принесут, в городе будет +27 градусов тепла.
В Учалах дожди зарядят сразу после полудня, а к вечеру начнут сверкать молнии. Столбик термометра замрет в районе +25 градусов.
Схожая ситуация будет и на северо-востоке региона. С двух часов начнутся грозы, которые будут греметь до самой ночи. Днем будет +26 и довольно ветрено.
ИСТОЧНИК KP.RU