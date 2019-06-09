На дороге Уфа – Шакша автомобиль сбил лося

СЕГОДНЯ 17:53 2019-06-09T17:53:48+03:00

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В субботу вечером, 8 июня, на дороге в Шакшу случилось ДТП с участием дикого животного. Автомобиль Geely сбил лося, неожиданно выскочившего на трассу.

Судя по кадрам, сделанным очевидцами инцидента, лось остался жив, но встать самостоятельно животное не могло. Возможно, при столкновении с иномаркой лось повредил ногу или получил серьезные внутренние травмы. По словам водителей, на этой дороге подобные инциденты случаются не первый раз.

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU