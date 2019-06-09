В Уфе бездомным раздадут одежду, обувь и продукты
Акция «Право на жизнь» пройдет 10 июля
Фото: минтруда РБ
Изменить размер текста:
Жители Уфы смогут оказать помощь нуждающимся в рамках акции «Право на жизнь». Она пройдет 10 июля. Как сообщили в минтруда Башкирии, в этот день с 14:00 до 15:00 бездомным будут раздавать одежду, обувь и еду перед торговым центром «Меркурий».
Помочь нуждающимся могут все желающие. Одежду и обувь можно принести к месту проведения акции, а можно оставить в республиканском социальном центре по оказанию помощи лицам без определенного места жительства (ул. Колгуевская, 29).
Узнать больше можно по телефону (347) 287-28-66.
ИСТОЧНИК KP.RU