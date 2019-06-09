В Уфе бездомным раздадут одежду, обувь и продукты

СЕГОДНЯ 19:09 2019-06-09T19:09:03+03:00

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Жители Уфы смогут оказать помощь нуждающимся в рамках акции «Право на жизнь». Она пройдет 10 июля. Как сообщили в минтруда Башкирии, в этот день с 14:00 до 15:00 бездомным будут раздавать одежду, обувь и еду перед торговым центром «Меркурий».

Помочь нуждающимся могут все желающие. Одежду и обувь можно принести к месту проведения акции, а можно оставить в республиканском социальном центре по оказанию помощи лицам без определенного места жительства (ул. Колгуевская, 29).

Узнать больше можно по телефону (347) 287-28-66.

ИСТОЧНИК KP.RU