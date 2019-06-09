В Башкирии трое рыбаков перевернулись на лодке, одного ищут до сих пор
Несчастный случай произошел на реке Белая
Фото: госкомитет РБ по ЧС
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Сотрудники аварийно-спасательной службы ищут мужчину, пропавшего во время рыбалки. Инцидент произошел накануне, 8 июня.
Трое мужчин рыбачили на реке Белая недалеко от деревни Груздевка, что в Илишевском районе. Вдруг лодка перевернулась, один из рыбаков выбрался на берег с помощью очевидцев, а двое его приятелей пропали. На место вызвали спасателей. Те нашли второго рыбака на противоположном берегу реки, он выплыл самостоятельно. Третьего же мужчину пока так и не отыскали.
- На данный момент поиски результатов не дали и будут продолжены, - пояснили в госкомитете Башкирии по ЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU