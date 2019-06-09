Радий Хабиров совершил рабочую поездку в Баймакский район

СЕГОДНЯ 11:39 2019-06-09T11:39:58+03:00

Он осмотрел несколько предприятий и недостроенный Дом правосудия

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В субботу, 8 июня, врио главы Башкирии посетил Баймакский район. Первым пунктом в маршруте Радия Хабирова стало Таналыкское месторождение, где добывают золото. Местные жители жаловались, что из-за деятельности предприятия обмелела река Таналык. Однако гендиректор компании, сославшись на результаты проверок, заверил всех, что никакого ущерба экологии предприятие не наносит.

Далее Радий Хабиров осмотрел недострой на улице Юбилейной, которому стукнуло уже 17 лет. Глава региона распорядился выделить из бюджета средства на завершение строительства с расчетом, что в новом здании разместится «Кванториум», кружки и секции для детей. Поручил Хабиров достроить и стадион «Труд».

Кроме того, он ознакомился с работой литейно-механического завода и Семеновского рудника. В обоих случаях Хабирова волновали перспективы развития компаний. Руководство литейного завода он даже пригласил на очередной «Инвестчас».

ИСТОЧНИК KP.RU