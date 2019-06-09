Пропавший в Башкирии 32-летний Виталий Леухин найден мертвым
Поиски пропавшего в Башкирии Виталия Леухина завершились трагедией. Тело 32-летнего мужчины обнаружили волонтеры.
Накануне, 8 июня, ребята из ПСО «Отклик» выехали в деревню Берлек Аургазинского района, откуда пропал мужчина, чтобы прочесать местность.
- Прибыв на место, поисковики совместно с родственниками пропавшего разделились на группы и приступили к выполнению поставленных задач. Группами проверялись все возможные направления движения пропавшего. Результат - найден, погиб. Выражаем соболезнования родным и близким, - гласит сообщение в группе поисковиков.
Виталий, напомним, пропал почти месяц назад, 13 мая. Что стало причиной его гибели, не уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU