Пропавший в Башкирии 32-летний Виталий Леухин найден мертвым

СЕГОДНЯ 08:58 2019-06-09T08:58:17+03:00

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Поиски пропавшего в Башкирии Виталия Леухина завершились трагедией. Тело 32-летнего мужчины обнаружили волонтеры.

Накануне, 8 июня, ребята из ПСО «Отклик» выехали в деревню Берлек Аургазинского района, откуда пропал мужчина, чтобы прочесать местность.

- Прибыв на место, поисковики совместно с родственниками пропавшего разделились на группы и приступили к выполнению поставленных задач. Группами проверялись все возможные направления движения пропавшего. Результат - найден, погиб. Выражаем соболезнования родным и близким, - гласит сообщение в группе поисковиков.

Виталий, напомним, пропал почти месяц назад, 13 мая. Что стало причиной его гибели, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU