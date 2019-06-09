Жители Башкирии спасли женщину, повисшую на подъемнике
Неприятный инцидент произошел на горнолыжном курорте «Абзаково» в Белорецком районе Башкирии. Женщина выпала из кресла подъемника, спасая сына. Одна из девушек, ставшая свидетельницей происходящего, записала все на видео и опубликовала в социальных сетях.
По словам очевидицы, первым с подъемника упал ребенок, женщина успела его подхватить и кинуть на безопасную сетку, но сама не удержалась в кресле. Запись начинается в тот момент, когда она уже висит на подъемнике в нескольких метрах от земли.
- Какая сетка? Какая спасательная группа? Медики? Не, не слышали, - комментирует происходящее девушка.
К счастью, проходившие мимо люди быстро сориентировались и натянули под «креселкой» покрывало. Женщина благополучно приземлилась прямо на него. Судя по всему, обошлось без травм.
Женщина упала с подъемника в Абзаково.Анастасия КУЗНЕЦОВА
ИСТОЧНИК KP.RU