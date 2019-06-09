2019-06-09T07:29:24+03:00
Происшествия

На свалке в Уфе нашли два снаряда от гранатомета

Местным жителям пришлось вызывать экстренные службы
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: УГЗ УфыФото: УГЗ Уфы
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В субботу, 8 июня, по номеру 112 позвонил житель уфимского поселка Жилино. Он рассказал, что вечером повез мусор на окраину поселка и обнаружил возле контейнеров нечто необычное – два снаряда. Мужчина предположил, что это боеприпасы от гранатомета.

К свалке направили службы экстренного реагирования. Как рассказали в Управлении гражданской защиты Уфы, взрывотехники из ОМОНа осмотрели территорию и сами снаряды и пришли к выводу, что те не представляют опасности. Боеприпасы оказались учебными. Их отдали сотрудникам полиции на дальнейшую проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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