На свалке в Уфе нашли два снаряда от гранатомета
Местным жителям пришлось вызывать экстренные службы
Фото: УГЗ Уфы
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В субботу, 8 июня, по номеру 112 позвонил житель уфимского поселка Жилино. Он рассказал, что вечером повез мусор на окраину поселка и обнаружил возле контейнеров нечто необычное – два снаряда. Мужчина предположил, что это боеприпасы от гранатомета.
К свалке направили службы экстренного реагирования. Как рассказали в Управлении гражданской защиты Уфы, взрывотехники из ОМОНа осмотрели территорию и сами снаряды и пришли к выводу, что те не представляют опасности. Боеприпасы оказались учебными. Их отдали сотрудникам полиции на дальнейшую проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU