2019-06-08T20:49:33+03:00
Спорт

В Уфе волейбольная сборная России уверенно переиграла США в Лиге наций

Россияне выиграли все три сета
Рустам МАКСЮТОВ
Поделиться:
Фото: Федерация волейбола РоссииФото: Федерация волейбола России
Изменить размер текста:

Сборная России по волейболу одержала вторую победу подряд в рамках домашнего тура предварительного раунда Лиги наций. В Уфе действующий победитель турнира переиграл сборную США 3:0.

В каждой из трех партий россияне не оставили сопернику ни единого шанса, постепенно наращивая преимущество в игре - 25:22, 25:19, 25:15. Лучшим на площадке в составе россиян стал Виктор Полетаев.

Напомним, что вчера, 7 июня, российская сборная также со счетом 3:0 одолела португальцев. Самый сложный экзамен завтра, 9 июня: предстоит игра с итальянцами.

Матчи проходят на «Уфа-Арене».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирию возвращается 30-градусная жара
В Башкирии от укусов клещей пострадали более 4,5 тысяч человек
В Уфе прекращены поиски Амины Мухаметзяновой
В Башкирии на глазах жителей города дорога провалилась под землю
В Башкирии маленький ребенок чудом успел спастись от бродячих собак
«Главный вопрос, живы ли они»: Андрей Малахов поделился своим мнением о кассирше, укравшей 25 млн
Хабиров в рамках ПМЭФ провел встречу с полпредом в ПФО Комаровым
В Башкирии пьяный водитель без прав едва не погубил свою пассажирку
В Уфе частично перекроют движение по проспекту Октября
Телеканал «Вся Уфа» проведет телемарафон ко дню города
В Башкирии ожидаются серьезные заморозки
«На дорогу-то вообще будете смотреть?»: уфимцы застали водителя троллейбуса за опасным вождением
«ТК Центральный» признали банкротом
Андрея Назарова освободили от должности главного прокурора Башкирии
«Почему никто не проверяет банк?»: отец пропавшей с 25 млн кассирши считает, что его дочь подставляют
Житель Башкирии дал ложные показания, чтобы спасти приятеля от тюрьмы
Пьяный житель Уфы набросился с кулаками на участкового
В Уфе поймали велосипедных воришек
Для сельских школ Башкирии закупят технику на 102 млн рублей
В Башкирии прекращены поиски 42-летнего Айбулата Раянова
Самые яркие фестивали страны едут в Уфу 9 июня
В Башкирии мужчина повис на проводах в 30 метрах над землей