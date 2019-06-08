В Уфе волейбольная сборная России уверенно переиграла США в Лиге наций

СЕГОДНЯ 20:42 2019-06-08T20:49:33+03:00

Россияне выиграли все три сета

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Сборная России по волейболу одержала вторую победу подряд в рамках домашнего тура предварительного раунда Лиги наций. В Уфе действующий победитель турнира переиграл сборную США 3:0.

В каждой из трех партий россияне не оставили сопернику ни единого шанса, постепенно наращивая преимущество в игре - 25:22, 25:19, 25:15. Лучшим на площадке в составе россиян стал Виктор Полетаев.

Напомним, что вчера, 7 июня, российская сборная также со счетом 3:0 одолела португальцев. Самый сложный экзамен завтра, 9 июня: предстоит игра с итальянцами.

Матчи проходят на «Уфа-Арене».

ИСТОЧНИК KP.RU