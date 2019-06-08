2019-06-08T21:03:46+03:00
Общество

В Башкирию возвращается 30-градусная жара

После выходных в республике резко потеплеет
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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В Башкирии после выходных температура воздуха резко поднимется. Местами столбики термометров подскочат до +30 градусов.

При этом практически не ожидается дождей. В настоящий момент синоптики прогнозируют дождь только посреди следующей недели – в среду, 12 июня. Во все остальное время будет ярко светить солнце, а на улице установится по-настоящему летняя погода.

Из неблагоприятных факторов можно отметить только то, что наряду с жарой вернется и сильный ветер. В некоторые дни его порывы будут достигать 15-18 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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