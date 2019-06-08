2019-06-08T18:33:45+03:00
Общество

В Башкирии на глазах жителей города дорога провалилась под землю

Место охраняют сотрудники полиции [видео]
Рустам МАКСЮТОВ
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В башкирском городе Октябрьском посреди бела дня на одной из дорог провалился асфальт. По счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал, автомобилисты вовремя успели заметить дефект проезжей части.

Поначалу яма была совсем маленького размера, но со временем продолжила увеличиваться на глазах горожан. Из-под земли появился пар. По всей вероятности, под асфальтом проходит труба с горячей водой.

Очевидцы сообщили о происшествии экстренные службы. На место прибыли сотрудники ГИБДД, которые оцепили аварийное место. В настоящий момент устанавливаются причины инцидента.

В Башкирии под землю провалился асфальт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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